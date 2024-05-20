Группа людей с оружием ворвалась в салехардскую школу

В школу №4 в Салехарде ворвались вооруженные люди. Как уточняет интернет-издание «Ямал-Медиа» , все прошло в рамках антитеррористических учений.

В Салехарде в стенах школы отработали потенциальный сценарий теракта. По легенде, учреждение оказалось захвачено террористами, они взяли в заложники охрану и угрожали бомбой. Спецслужбы должны были предотвратить страшное.

Сигнал передали на пульт окружного МВД, школа оперативно вывела сотрудников и учеников. Группа быстрого реагирования обезвредила «налетчиков» и показала профессионализм и высокую скорость реакции.

Отметим, что учения прошли в рамках Всероссийских мероприятий «Антитеррор». На Ямале их запустили с 20 мая. В учениях участвуют полицейские, сотрудники МЧ, кинологи, росгвардейцы, учителя и охранники образовательных учреждений. Важно отработать четкий алгоритм действий для повышения безопасности. Такие проверки также показывают, насколько дети, администрация школы и учителя проинформированы и умеют действовать в случае угрозы.

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