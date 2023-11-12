Группа специалистов ФЦМК участвует в операции по эвакуации россиян из Газы

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации заявили о готовности оказывать медицинскую помощь гражданам нашей страны, эвакуированным из зоны конфликта Палестины с Израилем. Соответствующей информацией также поделились в ТАСС , где приводятся слова Алексея Кузнецова.

Помощник министра здравоохранения, в свою очередь, заявил, что врачи Федерального центра медицины катастроф, а также специалисты из федеральных медицинских организаций Министерства активно участвуют в эвакуации россиян.

Напомним, ранее в МЧС РФ уже сообщали о начале данной операции. Желающие покинуть зону конфликта уже пересекают пункт пропуска. Людям оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь, а также дают пищу и воду.

Таким образом, группа специалистов осуществляет свою работу на территории Египта. Они готовы помогать нуждающимся. Сообщается, что уже с воскресенья, пятого ноября, в Каире готовы два самолета для эвакуации россиян.