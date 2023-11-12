В МЧС РФ заявили о начале операции по эвакуации россиян из сектора Газа

В ведомстве рассказали о том, что стартовала эвакуация наших граждан из зоны конфликта Палестины с Израилем. В заявлении сказано, что прямо сейчас желающие покинуть ее пересекают пункт пропуска.

При этом сотрудники Министерства выполняют свою работу на месте. Людям оказывается медицинская, а также психологическая помощь. К тому же россиянам дают питание и воду, о чем пишет RT. Им помогут в оформлении документов на территории Каира. Именно там развернулся оперативный штаб Министерства. На своей странице в социальных сетях ведомство уточнило, что процесс эвакуации согласовывался со сторонами в течение недели.

Напомним, до этого в МИД Казахстана обращались с просьбой к Египту выпустить из Газы граждан Республики. Министр Мурат Нуртлеу выступил с призывом ко всем вовлеченным сторонам осуществить соответствующую просьбу, а также прекратить боевые действия в секторе.