Группа «Тату» получит 30 млн руб. за концерт в Москве

Спустя много лет группа «Тату» даст концерт в Москве, который принесет Юлии Волковой и Елене Катиной солидный доход. Согласно информации телеграм-канала SHOT, гонорар воссоединившегося коллектива составит примерно 30 млн руб. Отмечается, что больше половины билетов на выступление уже проданы.

По данным SHOT, каждая из исполнительниц получит около 15 млн руб. за московское шоу. Оставшиеся средства от продажи билетов направлены на оплату аренды помещения, работы звукооператоров и прочего технического персонала, обеспечивающего проведение мероприятия.

Начав свою карьеру в 1999 году, «Тату» прекратили активную деятельность в 2011-м. После распада участницы группы иногда выступали на частных мероприятиях и музыкальных фестивалях. Одним из самых ярких моментов в их творчестве стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где дуэт занял третье призовое место.

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин повысил гонорар за частные выступления до 1,1 млн руб.