Группе польских байкеров запретили въезд в РФ из-за акции у мемориала ВОВ в Медном

В Тверской области полиция зафиксировала нарушение общественного порядка группой граждан Польши. За проведение несогласованной акции им выписали протоколы и запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что польские мотоциклисты провели церемонию с зажжёнными факелами у мемориала Медное, расположенного в Тверской области.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личности всех участников мероприятия, которые оказались польскими гражданами.

«В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса "Медное" под Тверью. В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ», — сообщается в телеграм-канале УМВД по Тверской области.

В публикации указано, что им запретили въезд на территорию Российской Федерации на 5 лет.

