Группе «Воровайки» грозит запрет из-за песни «Хоп, мусорок»: активист требует патриотического репертуара

Известную группу «Воровайки» могут запретить в России. С такой инициативой выступил активист Виталий Бородин, потребовавший от артистов патриотического репертуара во время СВО. Об этом пишет «Абзац».

Фонд борьбы с коррупцией Виталия Бородина намерен добиться проверки и возможного запрета музыкальной группы «Воровайки». Поводом стала одна из их самых известных песен — «Хоп, мусорок».

Активист заявил, что в текущей геополитической обстановке артисты должны исполнять исключительно патриотические композиции. По его мнению, тексты коллектива содержат неподобающие высказывания в адрес силовиков, а их творчество может сбивать с толку обычного человека.

Бородин пообещал лично приложить все усилия для организации проверки деятельности коллектива на предмет соответствия законодательству.

Ранее в Греции отменили выступление известного российского пианиста Мацуева.