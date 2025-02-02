Украинские военные выпустили ракеты HIMARS по населенному пункту Суджа, расположенному в Сумской области. Об этом сообщает командование группировки войск «Север».

По информации, полученной от группировки, во второй половине дня в субботу, 1 февраля, были зафиксированы шесть пусков со стороны Вооруженных сил Украины из населенного пункта Малая Рыбица.

В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.