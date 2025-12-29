Группу риелторов в Забайкалье обвиняют в мошенничестве с маткапиталом

Прокуратура Забайкальского края завершила расследование и направила в суд уголовное дело о мошенничестве с деньгами материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб, причиненный федеральному бюджету, по версии следствия, превысил 84 млн руб. Фигурантами дела являются 13 жителей региона, которые обвиняются в организации преступной схемы.

В 2022–2023 годах аферисты, представляясь сотрудниками фирмы «Забайкальская ипотечная компания», находили семьи, имеющих право на распоряжение материнским капиталом для улучшения жилищных условий.

Они предлагали им оформить фиктивные договоры ипотечного займа, необходимые для перечисления средств Пенсионного фонда России (ПФР). После этого были организованы подставные «продавцы», которые заключали с получателями маткапитала договоры купли-продажи земельных участков по сильно завышенным ценам.

За свое посредничество риелторы незаконно собирали с участников схемы «комиссию» в размере от 100 до 150 тыс. руб. Средства материнского капитала, перечисленные ПФР по этим сделкам, похищали.

Установлено, что мошеннические действия нанесли ущерб федеральному бюджету в 84 млн руб. Для частичной компенсации этих средств на имущество обвиняемых наложили арест на 22 млн руб. Уголовное дело уже передано в суд.

