Группу россиян заперли в известной пытками тюрьме в Тунисе

Невеста одного из задержанных туристов рассказала РИА Новости, что ее жених и остальные десять приезжих попали в тюрьму Mornaguia, известную плохими условиями и случаями пыток.

Девушка одного из туристов узнала подробности о задержании от адвоката. Он рассказал, что всех 11 человек, включая ее жениха, доставили в Mornaguia. Журналисты отмечают, что именно эти места заключения славятся пытками и неблагоприятными условиями.

Сами путешественники, по словам собеседницы, находятся в почти человеческих условиях.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — добавила невеста туриста.

Повлиять на ситуацию сложно, так как к туристам не хотят приставлять присяжных переводчиков. Известно, что в Тунисе их всего пять.

Напомним, о пропаже 11 граждан России в Тунисе сообщала Baza. С туристами не было связи почти месяц. Все они были задержаны при попытке отправиться в близкие к Алжиру места посмотреть на античную архитектуру. Но после поездки связь с мужчиной пропала. Девушка, которая назвалась невестой одного из туристов, писала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида. Примечательно, что причина задержания группы до сих пор неизвестна.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый за мошенничество российский бизнесмен пропал в Мьянме.