Неизвестную группу вооруженных людей ищут в горах Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова министра внутренних дел Роберта Киута.

Силовики ищут вооруженных людей, на которых не заметили никаких опознавательных знаков. В руках у них было иностранное оружие, возможно, автоматы М-4. Одеты они были в черную форму, маску и каски, также экипированы.

Также, по словам министра, которые приводит РИА Новости, у людей был коптер. Другие подробности уточняются.