Груз с помощью отправили из Одинцова в зону СВО для отряда БАРС-4
Фото: [Никита Сморкалов]
Помощь отряду БАРС-4 была отправлена из подмосковного Одинцова в зону специальной военной операции. Данный груз был собран благодаря волонтёрам, бизнесменам, жертвующим средства на Победу.
Для разведки подразделению приобрели квадрокоптер со специальной прошивкой. Также закуплено оборудование для проводной связи: 10 километров кабеля, коммутаторы и аппараты. Примечательно, что кроме гуманитарного и военного груза, ко Дню Защитника Отечества военным отправят письма детей и подарки.
Кроме того, в подразделение доставят сухпайки, форму, медикаменты, спецоборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды военным из добровольческого отряда «БАРС».