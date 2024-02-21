Груз с помощью отправили из Одинцова в зону СВО для отряда БАРС-4

Помощь отряду БАРС-4 была отправлена из подмосковного Одинцова в зону специальной военной операции. Данный груз был собран благодаря волонтёрам, бизнесменам, жертвующим средства на Победу.

Для разведки подразделению приобрели квадрокоптер со специальной прошивкой. Также закуплено оборудование для проводной связи: 10 километров кабеля, коммутаторы и аппараты. Примечательно, что кроме гуманитарного и военного груза, ко Дню Защитника Отечества военным отправят письма детей и подарки.

Кроме того, в подразделение доставят сухпайки, форму, медикаменты, спецоборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды военным из добровольческого отряда «БАРС».