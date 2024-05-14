Грузосортировочный контейнерный терминал появится в Дмитровском округе

В индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитровском округе возведут грузосортировочный контейнерный терминал, реализацией проекта займется ООО «Группа Компаний Голдконтейнер» (Gold Container). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Работы стартуют в 2025 году, в терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку и не только.

«Для реализации проекта инвестор приобрел земельный участок площадью 11 га в районе деревни Никольское. Инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры в рамках освоения территории, оцениваются почти в 260 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после реализации проекта в округе создадут около 30 новых рабочих мест. Сейчас инвестор проводит дорожно-строительные работы и занимается устройством наружных инженерных сетей. Кроме того, при участии управляющей компании индустриального парка ГК «Голдконтейнер» проводится строительство примыкания к автодороге А-107, чтобы обеспечить комфортный и безопасный заезд на территорию индустриального парка.

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