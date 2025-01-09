Грузовик перевернулся на кузбасской трассе в ходе движения

На трассе около поселка Елань в Новокузнецком районе фура попала в одиночное ДТП. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на видео из соцсетей.

По сообщению из Сети, инцидент произошел 8 января у Елани. На видеорегистратор попал момент ДТП с грузовиком. Судя по кадрам, габаритный транспорт перевернулся на трассе. Предполагают, что водитель потерял управление.

Автор постав в соцсетях отметил, что кузов грузовика был заполнен материалом, похожим на землю. После опрокидывания все вывалилось на трассе.

Примечательно, что никто не пострадал, несмотря на жесткое опрокидывание грузовика в ходе движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области фура насмерть сбила пешехода.