Грузовик «Почты России» с кучей подарков к 8 марта сгорел посреди дороги в центре Москвы

Как передает Mash, инцидент произошел в районе метро Курская на Третьем транспортном кольце. В сети публикуется эпичное видео пожара. Кабина грузовика «Почты России» вспыхнула и за считанные минуты сгорела практически до тла.

По предварительной информации, внутри грузовика находились сотни подарков к 8 марта.

«Спасатели потушили кабину грузовика. Водитель не пострадал», — приводится в публикации.

За время пожара на прилегающей в ТТК набережной Туполева из-за инцидента образовался внушительный автомобильный затор. В настоящее время ситуация стабилизируется понемногу, однако из четырех полос Третьего транспортного кольца возможно двигаться только по двум.

Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись в жилом доме в подмосковном Серпухове.