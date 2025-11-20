Губернатор Белгородской области Гладков отменил все поездки из-за болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке всех рабочих поездок и публичных мероприятий из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом пишет РИА Новости .

По его словам, он отменяет визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где планировал ознакомиться с ходом восстановительных работ. Запланированный на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу также перенесен.

Гладков сообщил, что не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов с их достижениями в науке. Вручение стипендий студентам СПО и вузов поручено заместителю губернатора и министру образования Андрею Милехину. Губернатор отметил, что будет оставаться на связи с главами районов для контроля текущих вопросов и исполнения планов, несмотря на временное отсутствие на местах.

