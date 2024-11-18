У жителей Белгородской области появились детекторы беспилотников

В Белгородской области начали раздавать детекторы беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, более тысячи приборов были предоставлены жителям приграничных районов, местным муниципальным властям и силовым структурам. Гладков отметил, что эти устройства позволяют своевременно выявить приближающиеся беспилотники и уведомить об этом соседей. Такие меры могут значительно повысить безопасность Белгородской области, которая ежедневно обстреливается со стороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь 18 ноября над российскими регионами системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 вражеских БПЛА. Дроны в том числе ликвидированы над Белгородской и Московской областями.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу пострадали 10 человек.