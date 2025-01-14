Губернатор Бусаргин: из-за БПЛА повреждены предприятия в Саратове и Энгельсе

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. В результате есть повреждения на двух промышленных предприятиях. По оперативной информации пострадавших предварительно нет», — написал он.

Бусаргин выехал на место происшествия и провел оперативное совещание. Также на данный момент на территории экстренные службы занимаются ликвидацией открытого возгорания.

Об атаке дронов ВСУ стало известно в 05:00. Школьников Саратова и Энгельса оперативно перевели на дистанционный режим обучения в мерах безопасности.