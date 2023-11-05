Губернатор ЕАО пригласил беженцев из Израиля и Газы укрыться в его регионе

Еврейская автономная область России может вполне принять у себя беженцев палестино-израильского конфликта, сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

При этом, как подчеркнул глава ЕАО, местным властям совершенно не принципиально, кто это будут: палестинцы или евреи.

«Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти приют в Еврейской автономной области», - цитирует Гольдштейна издание «Абзац».

Глава региона подчеркнул, что Еврейской автономной области долгое время удается сохранять у себя мир и спокойствие, являясь при этом многонациональным регионом РФ.

Стоит отметить, что, несмотря на название области, согласно общепризнанной статистике, евреев там проживает от силы 1%.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».