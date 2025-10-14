Губернатор Федорищев объяснил причину матерщины в адрес главы Кинельского района

В соцсетях сегодня распространилось видео, на котором глава региона Федорищев резко критикует ход работ по благоустройству и реконструкции инфраструктурных объектов в Кинельском районе. Он выражает недовольство действиями местного руководителя и требует его немедленной отставки.

Федорищев объяснил своё эмоциональное решение об уходе тем, что, по его мнению, в обществе отсутствует должное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны. Прогуливаясь сегодня по школьному двору, покрытому осенней грязью, он обратил внимание на камень с повреждённой мемориальной табличкой. Это вызвало у него глубокое возмущение.

«На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — пояснил глава Самарской области.

Ранее сообщалось, что Федорищев пообещал в ближайшее время представить нового главу Кинельского районе.