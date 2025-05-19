Губернатор Гладков выступил против выпускных в ресторанах и кафе

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, выразил мнение о предпочтительности организации выпускных вечеров непосредственно в стенах школ, а не в развлекательных заведениях, таких как рестораны и кафе, где молодые люди могут столкнуться с плохим примером, связанным с употреблением спиртных напитков взрослыми. Данное заявление Гладков озвучил в ходе регулярного оперативного совещания правительства области.

Он подчеркнул, что завершающий день обучения логичнее и целесообразнее отметить в образовательном учреждении.

Представители областного правительства также сообщили, что в текущей обстановке все торжественные мероприятия должны быть завершены не позднее 18:00.

Кроме того, на период проведения последних звонков и выпускных вечеров на территории Белгородской области вводится полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией, действующий в течение трех дней.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» посчитал, во сколько обойдутся костюмы и платья для 11-классников в Московской области.