Губернатор Гладков заявил об обмане местных жителей со стороны администрации Белгорода

Губернатор записал видео, в котором говорит о жалобах со стороны жителей Белгорода. Они жалуются на то, что их квартиры и дома, поврежденные воздушными ударами украинской армией, до сих пор не восстановлены. По утверждению Гладкова, когда он запрашивал администрацию города, ему ответили, что все это жилье уже отремонтировано.

«Город Белгород опять попал под критику. В списке восстановленного жилья квартиры есть, а по факту восстановления нет», — указал он.

Губернатор добавил, что подобная ситуация складывается не в первый раз, по этой причине к чиновникам возникает множество вопросов. Гладков пообещал, что совершит личный выезд на место и собственноручно разберется с текущей обстановкой. Он также заявил, что виновные за такой обман лица понесут наказание.

Ранее сообщалось, что жители Белгорода стали массово жаловаться на улицы, не расчищенные от снега и льда. Такое происходит даже в самом центре города. Они утверждают, что им и без того сложно передвигаться по дорогам за счет постоянной угрозы воздушных ударов и налетов беспилотников. Теперь ситуация ухудшилась из-за нечищенных дорог.