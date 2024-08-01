Губернатор ЯНАО предложил помощь Нижнему Тагилу после обрушения дома

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион готов помочь Нижнему Тагилу, где происходит поисково-спасательная операция на месте разрушенного жилого дома. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам главы ЯНАО, регион готов оказать необходимую помощь Нижнему Тагилу. Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших пострадавших. Он отметил, что соседи всегда могут обратиться за поддержкой любого характера.

Напомним, 1 августа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв. Обвалились два подъезда, люди оказались под бетоном и конструкциями. Сейчас их разбирают спасатели, к месту прибыла дополнительная группа центрального аппарата и спасатели отряда «Центроспас».

Ранее сообщалось, что из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили тело женщины.