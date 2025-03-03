Переехавшему из Германии бизнесмену вручили российский паспорт

Глава Калужской области Владислав Шапша выдал российский паспорт соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну, который переехал из Германии. О прошедшей церемонии руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

В публикации Шапша заявил, что Цовбун на протяжении длительного времени проживал за границей и пожелал ему успехов на благо России. По словам губернатора, новоиспеченный гражданин РФ появился на свет в СССР на Дальнем Востоке. В связи с семейными обстоятельства Цовбун много лет назад уехал в Германию, но связь с исторической родиной не прерывал. Известно, что коммерсант трудится в сфере высокотехнологичного бизнеса.

На торжественной церемонии также присутствовали депутат Госдумы Мария Бутина, а еще «делегация блогеров» из разных государства мира, которые говорят на русском языке.

«Как и Вадим, они разделяют наши национальные ценности, прекрасно говорят на русском языке. И хотят показать всему миру настоящую Россию, без шаблонов и стереотипов, принятых в отношении нас в недружественных странах», — написал глава Калужской области.

Ранее стало известно, что гражданства России лишили блогера Субхана Мамедова, который на постоянной основе провоцировал сотрудников правоохранительных органов.