Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о краткосрочном перерыве в работе, чтобы посвятить время семье. Соответствующее заявление глава региона сделал в своих социальных сетях. Он пояснил, что плотный рабочий график в последнее время мешал личному общению.

«Насыщенный рабочий график в последнее время совсем не позволял уделить близким внимания», — отметил Солодов.

При этом, как сообщило информагентство «Кам 24», губернатор продолжает оставаться на связи и в дистанционном формате координирует решение наиболее важных вопросов вместе с правительством края. Работа администрации осуществляется в штатном режиме.

Обращаясь к жителям региона, Владимир Солодов призвал их беречь время, проводимое с родными.

«Семья – наша главная опора в жизни», — добавил глава Камчатки.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать специализированное брачное агентство для участников СВО.