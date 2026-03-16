Губернатор Кировской области поручил ускорить КТ и МРТ в регионе
Губернатор Кировской области Александр Соколов провел совещание, на котором поднял проблему длительного ожидания медицинских обследований на компьютерных и магнитно-резонансных томографах (КТ и МРТ), пишет Newsler.ru.
Отмечается, что оборудование в регионе закуплено, однако люди по-прежнему вынуждены неделями ждать своей очереди.
Соколов поручил профильному ведомству детально проанализировать загрузку аппаратов КТ и МРТ. Главная задача — оптимизировать процесс так, чтобы техника работала постоянно, без простоев, а пациенты проходили диагностику не позднее чем через семь дней после поступления заявки.
Кроме того, губернатор обратился к Министерству здравоохранения с просьбой организовать обучение специалистов, если в этом возникнет необходимость.
