Губернатор Кировской области поручил ускорить КТ и МРТ в регионе

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел совещание, на котором поднял проблему длительного ожидания медицинских обследований на компьютерных и магнитно-резонансных томографах (КТ и МРТ), пишет Newsler.ru.

Отмечается, что оборудование в регионе закуплено, однако люди по-прежнему вынуждены неделями ждать своей очереди.

Соколов поручил профильному ведомству детально проанализировать загрузку аппаратов КТ и МРТ. Главная задача — оптимизировать процесс так, чтобы техника работала постоянно, без простоев, а пациенты проходили диагностику не позднее чем через семь дней после поступления заявки.

Кроме того, губернатор обратился к Министерству здравоохранения с просьбой организовать обучение специалистов, если в этом возникнет необходимость.

