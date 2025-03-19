Губернатор Кузбасса объяснил закрытие детской поликлиники

В Анжеро-Судженске собираются закрыть отделение детской поликлиники, что вызвало бурную реакцию у жителей. Разъяснения по вопросу дал губернатор Илья Середюк, пишет VSE42.Ru.

Медучреждение находится на улице Трудовой, 57. Его, по информации из Сети, собираются закрыть в скором времени. Сибиряки обратились с вопросом об этом к губернатору Кузбасса в прямом эфире 19 марта. Как оказалось, детская поликлиника находится на первом этаже в жилом здании, что в будущем хотели бы изменить.

По словам губернатора, пока решение о судьбе поликлиники не приняли. Однако рассматривают вариант объединения детского отделения со взрослой поликлиникой, которую недавно отремонтировали. Вход в этом случае разделят.

Как подчеркнул Середюк, на место планируют выехать и изучить объект.

Ранее стало известно, что МРТ-аппарат появится в строящейся поликлинике в Ленинском округе Московской области.