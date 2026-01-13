Губернатор Кузбасса отреагировал на трагедию в роддоме Новокузнецка

Резонансный случай с гибелью новорожденных в новокузнецком роддоме привел к серии административных решений и публичной полемике о качестве коммуникации властей в кризисных ситуациях. Как пишет VSE42.Ru , губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о прибытии федеральных экспертов для оценки региональной службы родовспоможения и поручил провести внеплановые проверки во всех родильных учреждениях региона.

На федеральном уровне группа специалистов проведет независимый аудит системы. На региональном — министерство здравоохранения обязано проверить готовность каждого роддома и перинатального центра к сложным случаям. Такой подход направлен на выявление системных, а не только локальных проблем.

«Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям», – заключил губернатор.

Параллельно с административными мерами развернулась дискуссия о стиле работы чиновников. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова за формализованные, лишенные эмпатии комментарии в первый день после трагедии. Этот эпизод высветил важный аспект управления в кризис: публичные высказывания официальных лиц должны не только констатировать факты, но и демонстрировать сопричастность к горю семей.

Мизулина также обратила внимание на существовавшие ранее сигналы: по ее данным, больница только в 2024 году получила 156 предписаний от контрольных органов.

Напомним, что в роддоме Новокузнецка могли умереть минимум 9 младенцев. По данным LIFE и ряда телеграм-каналов, больница не использовала новое оборудование. Главного врача отстранили от обязанностей.

Больше всего в истории многих, включая Мизулину, поразила достаточно равнодушная реакция министра здравоохранения Кузбасса.

«"Имеет место быть", – так бездушно министр здравоохранения Кузбасса комментирует ситуацию с гибелью новорожденных детей в роддоме Новокузнецка. Ни капли сострадания, слов поддержки семьям, которые только что потеряли малышей», – сказала Мизулина.

СК тем временем расследует трагичные случаи по статье о причинении смерти детям по неосторожности и халатности.

