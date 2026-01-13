Биолог усомнилась в версии о причине гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

В трагической истории с массовой гибелью новорожденных в роддоме Новокузнецка нашли странную деталь. На нее обратила внимание доктор биологических наук Анча Баранова.

В своем телеграм-канале специалист отметила, что заболевание, распространившееся в стенах медицинского учреждения, является респираторным. По ее словам, для такого быстрого заражения и тяжелого течения болезни у младенцев требуется очень короткий инкубационный период.

«Вирус респираторного синцития на эту роль не подходит. Там инкубационный период длиннее обычного. Остаются варианты — грипп, ковид и всякая экзотика типа бокавируса», — написала Баранова.

Эксперт также отметила, что в сообщениях о происшествии практически нет информации о заболевших взрослых, что является еще одним необычным обстоятельством.

Сообщения о гибели девяти младенцев в ГКБ № 1 Новокузнецка появились утром 13 января. По предварительным данным, причиной смерти является острая респираторная инфекция.

Позже Министерство здравоохранения Кемеровской области сообщило, что у детей была выявлена тяжелая внутриутробная инфекция, однако конкретное заболевание ведомство не назвало. У одного из погибших младенцев обнаружили наличие первичного иммунодефицита.

В настоящее время роддом закрыт на карантин. Официальной причиной введения ограничений стало превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ среди медицинского персонала учреждения. Полная картина произошедшего станет ясна после завершения всех экспертиз и расследования.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов потребовал расследования гибели младенцев в новокузнецком роддоме.