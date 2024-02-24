Губернатор Липецкой области Артамонов подтвердил пожар в одном из цехов НЛМК

Как сообщил Игорь Артамонов в своем аккаунте в соцсетях, возгорание действительно имело место быть на комбинате в одном из цехов.

От проинформировал, что в настоящее время экстренные службы региона уже справились с огнем. В результате произошедшего инцидента выброса опасных веществ не зафиксировано, обошлось без пострадавших.

«По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что очевидцы в Липецке постят в соцсетях момент атаки беспилотников по Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК). Перед этив в небе было характерное для БПЛА жужжание, после чего прогремели серия хлопков и начался пожар.