В аэропортах Москвы прибывающих мигрантов заставят сдавать отпечатки пальцев

В России начнут эффективно бороться с так называемыми мигрантами-перевертышами. То есть теми, кто по нескольку раз меняет свои установочные данные, вводя в заблуждение российские миграционные службы.

Как проинформировала начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казаков, теперь в аэропортах Москвы все прилетающие в РФ мигранты обязаны будут пройти процедуру дактилоскопии и обязательного фотографирования.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [мигранты]», — цитирует Казакову ТАСС.

Представитель миграционной службы подчеркнула, что с началом дополнительного сбора информации о приезжих меняющие установочные данные «перевертыши» больше не смогут заехать на территорию России.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов высказался против увеличения мигрантов в регионе.