Губернатор Липецкой области Артамонов высказался против увеличения мигрантов в регионе

Во время прямого эфира с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым один из местных предпринимателей посетовал на проблему отсутствия рабочих рук, спросив у главы региона, намерены ли власти привлекать иностранных специалистов.

Свои чаяния бизнесмен объяснил сермяжным стремлением зарабатывать больше денег. В ответ на это Артамонов посоветовал тому привлекать российских специалистов, а не смотреть в сторону иностранцев. По словам губернатора, оо мигрантов лишь одни проблемы.

«Посмотрите на соседние субъекты. Мигранты плохо адаптируются и создают лагеря со своей культурой и традициями. Возникает напряжение. Мы бы не хотели создавать такое межнациональное напряжения», - цитируют липецкие СМИ Артамонова.

Он добавил, что власти Липецкой области не горят стремлением в регионе, где 95% людей считают себя русскими, увеличивать приток иностранных специалистов.

«Дополнительные ресурсы нужно искать, внедряя технологии и автоматизацию», - посоветовал предпринимателям Артамонов.

Напомним, в Тюмени организовали сбор подписей против въезда мигрантов в Россию.