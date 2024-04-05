Губернатор Мурманской области Чибис опубликовал видео с больничной койки

Глава Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он записал и опубликовал видеоролик, в котором благодарит врачей за свое спасение. Видео появилось в его телеграм-канале.

Губернатор получил ранение вчера в городе Апатиты, куда приехал в рабочую командировку. Там на него напал местный житель и ударил ножом в живот. Чибис был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего ему провели операцию. Уже после того, как он очнулся, им было записано видео.

«Буду восстанавливаться и дальше в бой», - говорит на камеру Чибис.

Он также поблагодарил медицинских работников, которые не позволили ему умереть, и высоко оценил их профессионализм. Губернатор выразил признательность всем жителям региона, которые направили в его адрес слова поддержки.

Ранее сообщалось, что уже состоялся допрос мужчины, который напал на главу региона. Злоумышленник объяснил свои действия неприязнью. При этом он признал, что они не были лично знакомы.