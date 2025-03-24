Губернатор Орловской области утвердил выплаты для беременных школьниц

В Орловском регионе теперь единовременная финансовая помощь в размере 100 тыс. руб. будет доступна не только студенткам, но и школьницам, зарегистрировавшим свою беременность. Губернатор области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение 20 марта, текст указа уже опубликовали на официальном портале регионального правительства.

Первоначально данная выплата предназначалась исключительно для беременных студенток, такое решение было принято в декабре 2024 года.

В департаменте социальной защиты области подчеркивали, что эта инициатива призвана стимулировать рождаемость, улучшить демографическую ситуацию и способствовать повышению уровня жизни семей в регионе.

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