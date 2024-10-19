Губернатор Петербурга Беглов с лопатой поучаствовал в общегородском субботнике

Недавно переизбранный на новый губернаторский срок в Санкт-Петербурге Александр Беглов принял участие в объявленном властями общегородском субботнике, проинформировала пресс-служба местной администрации.

Отмечается, что субботник был приурочен к проходящему в Петербурге общегородскому Дню благоустройства. Сам же Беглов посадил в Юсуповском саду молодую липу, выкопав предварительно лопатой ямку. После чего сделал ряд заявлений по планам благоустройства города.

«Создание комфортной городской среды, уютных общественных пространств — один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие пять лет», — отметил губернатор.

Беглов также напомнил, что субботники в России всегда являлись отличной возможностью не просто убрать город всей семьей, но и провести отлично время на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что Беглов официально вступил в должность главы Санкт-Петербурга.