Губернатор Развожаев: РЭБ заметила и подавила еще один БПЛА над морем в Севастополе

В районе Севастополя только что был замечен еще один украинский военный дрон. Об этом проинформировал губернатор российского региона Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь и были уничтожены российскими военными. По словам Развожаева, очередную атаку БПЛА ждала та же участь.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.