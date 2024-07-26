Губернатор Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе

Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. Там же было опубликовано видео-рекомендация о том, как необходимо вести себя в подобных случаях.

Сообщение губернатора Севастополя появилось в пятничный вечер, 26 июля. Известно, что во время действия предупреждения в регионе и городе приостанавливается движение общественного наземного и водного транспорта.

Однако уже через двадцать минут в Telegram-канале губернатора появилась публикация об отбое воздушной тревоги. Сообщений, касающихся каких-либо происшествий, не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о том, что армия Украины обстреляла два населенных пункта Шебекинского городского округа. О пострадавших информации нет.