Губернатор Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе
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Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. Там же было опубликовано видео-рекомендация о том, как необходимо вести себя в подобных случаях.
Сообщение губернатора Севастополя появилось в пятничный вечер, 26 июля. Известно, что во время действия предупреждения в регионе и городе приостанавливается движение общественного наземного и водного транспорта.
Однако уже через двадцать минут в Telegram-канале губернатора появилась публикация об отбое воздушной тревоги. Сообщений, касающихся каких-либо происшествий, не поступало.
Ранее губернатор Белгородской области рассказал о том, что армия Украины обстреляла два населенных пункта Шебекинского городского округа. О пострадавших информации нет.