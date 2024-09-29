Следователи Херсонской области собрали информацию о преступлениях киевского режима в отношении жителей частично оккупированного Украиной российского региона в сотни томов уголовных дел. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Как отметил губернатор Херсонской области, правоохранители учитывают весь ущерб, нанесенный боевиками ВСУ постоянными обстрелами.

«Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами», — приводит агентство слова главы области.

Губернатор выразил уверенность, что все украинские военные преступники получат по заслугам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после того, как ВС РФ выгонят ВСУ их Херсона, будут освобождены сначала Николаев, а затем Одесса.