Украинские боевики больше не пытаются высадиться на левый берег Днепра, как это делали неоднократно в течение последнего года в районе сел Крынки и Днепряны, сообщил а беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Тем не менее, как отметил глава региона, осталась серьезная проблема с вражескими дронами, что регулярно «залетают на несколько километров от реки». Мало того, БПЛА начали появляются в населенных пунктах Херсонщины, где их раньше не видели.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться. Вместо попыток высадки наблюдается усиление террора со стороны украинских войск в отношении мирного населения», — подчеркнул Сальдо.

Напомним, находящееся на левом берегу Днепра село Крынки неоднократно упоминалось весь последний год в репортажах СМИ, как территория, являвшаяся объектом попыток захвата украинскими боевиками. Все вылазки противника были подавлены, а сами националисты вытеснены из указанного района Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил представителей Запада, чтобы показать последствия обстрелов ВСУ.