На Ямале за рождение ребенка до 30 лет будут платить по 3 млн руб.

На Ямале за рождение ребенка будут выдавать по 3 млн руб., но при условии, что матери менее 30 лет. Женщинам до 36 лет за второго и последующих детей предоставят по 1 млн руб., сообщил руководитель региона Дмитрий Артюхов, передает РИА Новости.

Если на свет одновременно появятся двое или более детей, сумма капитала удвоится. С 2025 года намечено пересмотреть и усовершенствовать работу программы «Молодая семья».

Участникам программы необходимо соответствовать определенным критериям, главным из которых является потребность в улучшении жилищных условий.

Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение существующей ипотеки или как первоначальный взнос в рамках программ льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

Эта новая инициатива заменит региональную программу помощи молодым семьям, где не учитывалось рождение детей. Прием заявок на старую программу будет приостановлен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что власти предложат бизнесу поддержать рождаемость яслями и ипотечным взносом.