Губернатор Тульской области исполнил мечту школьницы

Молодой тулячке Елене Медведевой передали праздничный подарок от губернатора в рамках акции Движения Первых и Росмолодежь.Добро «Елка желаний». Школьнице помогли исполнить заветную мечту, сообщают Тульские известия .

Подарок в рамках доброй акции вручили молодой тулячке 10 января. Отец девочки погиб в зоне СВО и посмертно был награжден орденом Мужества. Благодаря губернатору, сбылась мечта ребенка: новый велосипед.

«Елка желаний» продолжается в России с 2018 года. Акция объединяет всех неравнодушных жителей, которые исполняют мечты детей по всей стране. Желающие дарят подарки и помогают детям от трех до 17 лет, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч желаний по всей стране.

Ранее сообщалось, что SHAMAN встретился со своей пятилетней поклонницей из ЛНР.