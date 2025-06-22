Губернатор Воробьев: День памяти и скорби напоминает о подвиге и героизме советских солдат

В воскресное утро в 4 часа по всей Московской области состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Губернатор области отметил, что сегодня, 22 июня, в рамках памятного мероприятия жители Московской области зажгли тысячи свечей и принесли цветы, чтобы почтить память героев, сражавшихся с гитлеровцами.

«Помним героев, скорбим о погибших», — написал Воробьев.

Он напомнил, что в этот день, 84 года назад, началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней.

В продолжение темы глава региона добавил, что День памяти и скорби будет служить напоминанием не только о горе, которое принесла война, но и о героизме, отваге и самопожертвовании советских воинов.

Ранее сообщалось, что Акции памяти в День скорби прошли в Павлово-Посадском городском округе Московской области.