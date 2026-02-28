Губернатор Воробьев назвал 13 лесопарков для благоустройства в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о масштабных планах по благоустройству лесопарков в 2026 году. В мессенджере MAX глава региона отметил, что жителей региона ждет обновление сразу тринадцати лесных зон, которые превратят в современные и удобные пространства для прогулок, занятий спортом и тихого отдыха.

Особое внимание уделят знаковым объектам. Например, в Балашихе к августу завершат второй этап преображения Вишняковского лесопарка. Главной изюминкой там станет фестивальная площадка с павильоном и арт-объектом «Башня Мейерхольда». Кроме того, там появятся обновленные спортивные и детские зоны, дорожки с освещением и даже площадка для выгула собак с удобной навигацией.

В Дедовске полным ходом идет работа над лесопарком «Массовка». Чтобы жителям разных микрорайонов было удобно, входы туда сделают сразу с трех сторон. Проект предусматривает не только пешеходные маршруты и лыжную трассу, но и кафе с пунктом проката инвентаря.

Не обойдут вниманием и Раменский округ, где приведут в порядок лесопарк «Восьмидорожье». Там обустроят сразу четыре спортплощадки: для волейбола, баскетбола, воркаута и мини-футбола с трибунами. Для детей построят три игровые зоны, а для пикников оборудуют специальные места с гамаками.

В списке на обновление также значатся «Волхонка» в Богородском округе, Лечищево в Истре, Масловский лес, Новая Трехгорка, Шульгино, лесопарк Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе и другие.

В Дубне обновят лыжную базу в парке Пик Тяпкина, а в Лыткарине расширят парковку в лесопарке Волкуша. Все работы в лесопарках планируют завершить к концу октября, чтобы к следующему сезону жители получили безопасные, освещенные и ухоженные места для отдыха.

