Губернатор Воробьев поблагодарил дорожников за нелегкий труд и качественные дороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с поздравлениями к работникам дорожной отрасли по случаю их профессионального праздника. Обращение было опубликовано в официальном телеграм-канале главы региона.

Воробьев подчеркнул, что в дорожном хозяйстве Подмосковья занято свыше 8,5 тыс. человек — это инженеры, строители, техники, специалисты и рабочие.

«Спасибо каждому из вас за «нелегкий труд, качественные дороги и километры, которые соединяют деревни, поселки, города и регионы», — написал он.

Также он отметил масштабы дорожной программы в регионе на текущий год. По его словам, в планах — приведение в порядок примерно 1,5 тыс. участков общей протяженностью почти 1,5 тыс. км. В этот объем входят порядка 1,2 тыс. муниципальных трасс и более 300 дорог регионального значения.

Губернатор сообщил о уже достигнутых результатах, заявив, что на данный момент в области отремонтировано свыше 1,4 тыс. км дорожного полотна. Параллельно ведется строительство и реконструкция около 30 объектов регионального и федерального значения в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе кружков и секций в Подмосковье.