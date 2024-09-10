Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем в Раменском после падения беспилотника на жилой дом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил оперативную информацию по продолжающейся ночной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Как написал глава региона в своем аккаунте в соцсетях, всего ПВО в городских округах Люберцы, Подольск, Домодедово, Коломна и Раменское было ликвидировано 14 дронов.

Как уточнил Воробьев, в последнем городском округе пострадали два многоквартирных жилых дома.

«На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже», — написал губернатор.

Со слов Воробьева, в Раменском пострадал один человек. В настоящее время на месте работают все экстренные службы Московской области, приехал глава Раменского городского округа, организован штаб.

«Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной», — проинформировал губернатор.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.