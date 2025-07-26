Губернатор Воробьев взял на особый контроль ситуацию с водоснабжением в Королеве

В подмосковном Королеве в ходе ремонтных работ произошло повреждение водовода, приведшее к временному прекращению водоснабжения в городе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что авария произошла в результате механического повреждения магистральной трубы строительной техникой подрядной организации. Воробьев уточнил, что данный инцидент не связан с техническим сбоем на канализационно-насосной станции, зафиксированным накануне.

«Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов», — отметил Воробьев.

Он добавил, что по его поручению к месту аварии также были направлены дополнительные бригады аварийных служб МОС АВС и привлечены дополнительные силы из соседних муниципалитетов.

Воробьев сообщил, что во всех микрорайонах Королева организован подвоз питьевой воды. Глава региона также обратился к жителям города с просьбой проявить понимание в связи с временными неудобствами. Губернатор заверил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству новых образовательных учреждений в регионе.