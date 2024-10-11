Губернатор Забайкальского края принес извинения главе лесничества, об которую он вытер руку

По словам источников, сегодня утром, 11 октября, Александр Осипов связался с Еленой Шаляпиной, руководителем Карымского лесничества, и извинился за неприятный инцидент, произошедший летом, передала Baza.

Губернатор отметил, что не имел намерения унизить или обидеть ее, но осознает, что произошедшее негативно сказалось на ее репутации. Шаляпина приняла его извинения.

Ранее, 10 октября, в Сети появилось видео, на котором Осипов ковыряется в носу и потом вытирает руку о своего подчиненного.

В дальнейшем помощник губернатора пояснил, что Осипов пытался отогнать насекомых, а Шаляпину он якобы «задел», потому что стремился повернуть ее в сторону горящей сопки.