Губерниев похвалил биатлонистку Сливко, которая отдала кубок Резцовой ее дочери

Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на трогательную историю, произошедшую во время ЧР по биатлону. Российская спортсменка Виктория Сливко отдала победный трофей им. Анфисы Резцовой сопернице, дочери легендарной спортсменки Кристине. Об этом сообщает RT .

За кубок им. Анфисы Резцовой боролись многие биатлонистки. Среди них и дочь самой советской и российской звезды, Кристина Резцова. Однако в спринте в Тюмени она заняла второе место: ее обогнала Виктория Сливко. Последняя поступила благородно, отдав кубок своей коллеге. Девушки обнялись, а Резцова-младшая была глубоко тронута поступком: она не сдерживала слезы, так как завоевать кубок имени матери было для нее невероятно важно.

В восторге оказался и Дмитрий Губерниев. Он высказался о ситуации и похвалил Сливко.

«Решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на чемпионате России Резцовой — сильный поступок. Пожалуй, я такого не ожидал. Но это было замечательно. Девушки продемонстрировали пример настоящей, честной спортивной борьбы. Вика знала, насколько Кристине было важно завоевать данный трофей.

Для чемпионата России по биатлону подобные истории редкость.

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