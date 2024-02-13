Губернский лесопарк благоустроят в подмосковном Чехове

«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.