Губернский лесопарк благоустроят в подмосковном Чехове
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2024 году в городском округе Чехов проведут работы по благоустройству Губернского лесопарка. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Протяженность дорожно-тропиночной сети в лесопарке составит 4,5 километра. На его территории установят павильоны проката, кафе, детскую игровую площадку и веревочный парк, а также спортивную и воркаут площадки. Для посетителей с собаками появится площадка для выгула собак.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.