Губернский лесопарк благоустроят в подмосковном Чехове

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В 2024 году в городском округе Чехов проведут работы по благоустройству Губернского лесопарка. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Протяженность дорожно-тропиночной сети в лесопарке составит 4,5 километра. На его территории установят павильоны проката, кафе, детскую игровую площадку и веревочный парк, а также спортивную и воркаут площадки. Для посетителей с собаками появится площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

Актуально
Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
Министр благоустройства Московской области