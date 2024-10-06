«Слезы Кассандры»: Москва из-за мощного ливня рискует уйти под воду к утру понедельника

На Москву в районе 18 часов вечера в воскресенье, 6 октября, обрушился сильный ливень. Как сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, виной тому циклон «Кассандра», что будет изводить столичный регион небесными хлябями ближайшие двое суток.

По словам синоптика, циклон обрушит на Москву порядка половины месячной нормы осадков октября, до 40 мм. Сейчас Москву буквально заливает дождем. Некоторые улицы превратились в реки, машинам сложно проехать. И ситуация продолжает ухудшаться, отметил Тишковец.

«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени „Кассандра“ будет лить как из ведра — вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 миллиметра осадков с ухудшением видимости до 3 километров. Таким образом, за ближайшие 2 суток „Кассандра“ обрушит на Москву 34,8 миллиметра дождя или около половины от всего октябрьского лимита небесной влаги», — рассказал Тишковец.

Как добавил специалист, синоптики не исключают, что в понедельник, 7 октября, может быть побит рекорд по осадкам для этого дня, установленный еще в 2003 году.

«Дождь начнется в южных и юго-западных районах Подмосковья, к 18 часам он заморосит в Москве, а к 21 часу перейдет в ливни — ожидается до 3,9 миллиметра осадков», — пояснил Тишковец.

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