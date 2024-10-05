Синоптик Позднякова пояснила, почему длительная магнитная буря не окажет влияния на погоду в столичном регионе

На выходных жителей Московского регионе ждет заметное похолодание – температура воздуха в воскресенье будет превышать климатическую норму всего на один градус, а также не исключены заморозки. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, при этом на следующей же неделе температура снова подрастет, тем не менее это будет сопровождаться дождливой погодой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что также магнитная буря, которая продлится весь уикенд, на погодные условия не окажет никакого влияния, поскольку между космической и земной погодой нет никакой связи. Воздействие на физиологическое состояние людей, предположительно оказываемое возмущениями магнитного поля, носит только частный характер.

По мнению метеоролога, на выходных в Московском регионе начнет повышаться атмосферное давление, местами возможен кратковременный дождь, но только днем. Самым прохладным днем ожидается воскресенье, когда минимальная температура в утренние часы в регионе будет +-6 °С, а днем - около 13-15 °С. Также подует уже северный ветер. В начале следующей недели в столичный регион опять вернется атлантический циклон и принесет дождливую погоду, а вместе с ней и порцию теплого воздуха.

Ранее синоптик Леус также заявил, что в Московский регион на следующей неделе придут заморозки.